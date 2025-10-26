به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این کنسرت که در دو سانس ۱۸:۳۰ و ۲۰:۳۰ روی صحنه می‌رود، هنرجویان مرکز آموزش هنری این بنیاد، قطعاتی از موسیقی ایرانی به آهنگسازی جلال امیرپور سعید را می‌نوازند.

پیش از این نیز، این گروه، اسفندماه سال گذشته در همین تالار روی صحنه رفته بود.

گفتنی است مرکز آموزش هنری در نظر دارد در ماه‌های آتی نیز کنسرت‌هایی در سایر رشته‌های موسیقی با هنرجویان برگزیده این مرکز در سالن‌های مجموعه بنیاد رودکی برگزار کند.

پیش از این نیز کنسرت‌های هنرجویی مختلفی نظیر پیانو، آنسامبل ویلن پیانو فلوت، موسیقی کودک و ... در تالار رودکی و تالار حافظ برگزار شده است.