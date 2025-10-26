پخش زنده
بر اساس تقویم انتخاباتی مصوب وزارت کشور، ثبتنام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر از ۲۱ دی و روستا از ۲۴ بهمن آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس ستاد انتخابات گیلان گفت: بر اساس تقویم انتخاباتی مصوب وزارت کشور، ثبتنام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر از ۲۱ تا ۲۷ دیماه و شوراهای اسلامی روستا از ۲۴ تا ۳۰ بهمنماه انجام میشود و تمامی مراحل برگزاری انتخابات بهصورت تمامالکترونیکی برگزار خواهد شد.
علی باقری با اشاره به ماده ۴۱ قانون انتخابات مبنی بر استعفای داوطلبان شوراهای اسلامی شهر و روستا از مشاغل هم تراز گفت: داوطلبان شوراهای اسلامی روستا از ۲۴ تا ۳۰ آبان مهلت دارند از شغلهای هم تراز شوراهای اسلامی روستا استعفا دهند.
وی افزود: مهلت استعفای داوطلبان شورای اسلامی شهر هم تا پایان ۲۷ مهر بود.
رییس ستاد انتخابات گیلان با بیان اینکه داوطلبان هنگام نام نویسی باید برگه عدم سوء پیشینه خود را ارائه دهند افزود: پس از پایان ثبتنام، اسامی داوطلبان برای استعلام به مراجع پنجگانه شامل ثبتاحوال، دادگستری، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی ارسال میشود و بررسی صلاحیتها در هیئتهای اجرایی صورت خواهد گرفت.
رئیس ستاد انتخابات گیلان گفت: انتخابات شوراهای اسلامی در ۵۶ شهر و ۲ هزار و ۱۷۲ روستای گیلان، ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور برگزار میشود.