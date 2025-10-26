به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ باباپور با اشاره به عملیات مشترک ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران و استان خراسان رضوی گفت: یک باند بزرگ تهیه و توزیع مواد مخدر در این عملیات متلاشی و ۱۵۸ کیلوگرم مواد روانگردان کشف شد.

وی ادامه داد: ماموران عملیات ویژه این پلیس با اقدامات اطلاعاتی دریافتند یکی از سرکردگان باند تهیه و توزیع مواد مخدر در یکی از باغات حومه شهر مشهد اقدام به تهیه و بسته بندی مقادیر قابل توجه‌ای مواد روانگردان گل می‌کند.

سرهنگ باباپور ادامه داد:با تکمیل رصد‌های اطلاعاتی و با هدایت عملیاتی پلیس پایتخت و پلیس مبارزه با مواد مخدر شهر مشهد روز گذشته در یک عملیات منسجم ماموران موفق شدند پنج عضور این باند را دستگیر و در بازرسی از محل ۱۵۸ کیلو مواد روانگردان گل کشف کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ گفت: متهمان پس از دستگیری برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.