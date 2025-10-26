به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سعیدی پور با اشاره به اینکه این زمین‌های ورزشی در یک سال اخیر ساخته شده‌اند، افزود: این فضا‌های ورزشی در نقاط مختلف استان، از شهر‌های بزرگ تا مناطق محروم و کم‌برخوردار، احداث شده‌اند تا فرصت تحرک، نشاط و عدالت ورزشی برای تمامی دانش‌آموزان فراهم شود.

وی ادامه داد:این طرح‌ها با مجموع مساحت ۱۸ هزار مترمربع و با بهره‌گیری از منابع استانی، ملی و اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی صنایع و شرکت‌ها اجرا شده و برای اجرای آنها ۶۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است..

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان بیان کرد: این داره‌کل در مسیر ایجاد فضا‌های آموزشی و پرورشی استاندارد و بانشاط گام برمی‌دارد و احداث این زمین‌های چمن، جلوه‌ای از عزم و اراده‌ای است که ریشه در باور به عدالت آموزشی و فرصت برابر برای همه دانش‌آموزان دارد.