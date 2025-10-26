به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر کل دامپزشکی استان در نشست با خبرنگاران به مناسبت هفته دامپزشکی با توجه به مشاهده بیماری تب برفکی در برخی کشور‌ها گفت: به منظور پیشگیری از شیوع بیماری یک میلیون و ۱۴۶ هزار رأس دام سبک و ۷۵ هزار رأس دام سنگین در شش ماهه اول امسال علیه بیماری تب برفکی در استان واکسینه و ۵۵۶ هزار مترمربع از دامداری‌ها ضدعفونی شده است.

محمد فتاحی با هشدار نسبت به شیوع بیماری تب برفکی، به دامداران توصیه کرد نسبت به واکسیناسیون دام‌های خود با اداره کل دامپزشکی همکاری لازم را داشته باشند.

او رعایت مسائل بهداشتی، خودداری از تردد و نقل و انتقال غیر مجاز دام و ضدعفونی دامداری‌ها را از مهم‌ترین اقدامات پیشگیری از بیماری تب برفکی عنوان کرد و افزود: دامداران در صورت مشاهده هر گونه علائم در دام‌های خود موضوع را به دامپزشکی اطلاع دهند و در صورت مشاهده تلفات از رهاسازی لاشه دام در محیط زیست پرهیز کنند چرا که سبب گسترش بیماری می‌شود.

تب برفکی یک بیماری ویروسی و واگیردار است که با توجه به نزدیکی فصل سرما باید پیشگیری‌های لازم از شیوع احتمالی آن انجام شود.