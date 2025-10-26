

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی کمتر از ۱۶ سال دختر آسیا از ۱۰ تا ۱۷ آبان به میزبانی شهر امان در کشور اردن برگزار شود.

مرحله نهایی اردوی آماده سازی این تیم از روز یکشنبه ششم مهر در مجموعه ورزشی آزادی تهران با حضور ۱۶ بازیکن شروع شده است و تا روز هشتم آبان و اعزام تیم ادامه خواهد داشت.

آخرین تمرین تیم والیبال کمتر از ۱۶ سال دختر از ساعت ۱۴ تا ۱۶ روز سه‌شنبه ششم آبان در سالن زنده یاد حاج محمدرضا یزدانی خرم با حضور اصحاب رسانه برگزار خواهد شد و مصاحبه با سرمربی و بازیکنان قبل از شروع تمرین انجام می‌شود.

بر این اساس اصحاب رسانه می‌توانند از ساعت ۱۴ با حضور در سالن والیبال محمدرضا یزدانی‌خرم واقع فدراسیون والیبال در مجموعه ورزشی آزادی تهران نسبت به پوشش خبری این تمرینات اقدام کنند.

همراه داشتن کارت پوشش خبری وزارت ورزش و جوانان در این تمرین برای اصحاب رسانه الزامی است.

زهرا جعفری، نیایش علیدادی، آیناز بنی بوگری، ستایش نصر اصفهانی، عسل ولی پور، ترانه جامچی، هستی صفاریان، فاطمه همایون، ملینا غفرانی، سیده غزل حسینی، سما اسکندرلی، دیانا افزونی، نیایش غیبی، سارا افتخاری، تارا شکی و هانیا مقبلی بازیکنان حاضر در اردوی نهایی تیم کمتر از ۱۶ سال دختر ایران هستند که از این تعداد ۱۲ بازیکن به عنوان ترکیب نهایی به مسابقات قهرمانی آسیا در اردن اعزام می‌شوند.

موهبه نجفی زاده به عنوان سرپرست، فاطمه شعبان خمسه (سرمربی)، بهاره نیازی، فاطمه ایدلخانی و تهمینه درگزنی (مربیان)، مرضیه کریمی (مربی بدنساز)، نگین ناطقی (فیزیوتراپ) و زهرا یلقی (آنالیزور) اعضای کادر فنی در این اردوی آماده سازی هستند.