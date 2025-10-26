پخش زنده
با هدف ایمن سازی و امنیت گردشگران و شهروندان مطالعات مقاومسازی صخرههای آبشار نیاسر انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مسئول پایگاه میراث فرهنگی نیاسر گفت: قرارداد انجام مطالعات مقاومسازی صخرههای آبشار نیاسر بین شهرداری نیاسر و مشاور ذیصلاح منعقد شده و پس از چند ماه کار میدانی و آزمایشگاهی، گزارش نهایی و طرحهای پیشنهادی آماده شده است.
علی ابوالفضلی با بیان اینکه این طرحها بعد از بررسی در شورای فنی دستگاههای مرتبط درباره چگونگی اجرای آن تصمیمگیری میشود افزود: پس از برآورد اعتبار مورد نیاز و تخصیص آن، بر اساس مرحله بندی و پهنهبندی قسمتهای بحرانی که به همت مشاور مشخص شده، عملیات مقاومسازی آغاز میشود.
ابوالفضلی با تاکید بر اینکه صخرههای مجاور آبشار نیاسر در معرض خطر ریزش قرار دارند گفت: در صورت فرو ریختن توده سنگی عظیم با ارتفاع تقریبی ۵۰ متر و پهنای حدود ۱۰۰ متر، نه تنها ساختمان «کوشک» تخریب میشود، بلکه مغازهها و خانههای پاییندست نیز آسیب جدی دیده و احتمال بروز حادثه جانی برای مسافران و اهالی وجود دارد.
نیاسر از کهن باغشهرهای ایران در ۱۵ کیلومتری شمالغرب کاشان در استان اصفهان و در منطقهای کوهستانی در ارتفاعهای رشته کوههای کرکس قرار دارد.
این شهر تمام تاریخ و قدمت خود را مدیون چشمه آبی به نام «اسکندریه» است که آبشار نیاسر هم با ارتفاع ۲۵ متر، زاییده همین چشمه است.