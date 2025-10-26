پخش زنده
کلنگ ساخت یادمان امیرهوشنگ ابتهاج (سایه)، شاعر معاصر امروز با حضور استاندار گیلان بر زمین زده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ عملیات اجرایی ساخت یادمان زندهیاد امیرهوشنگ ابتهاج معروف به سایه، امروز در مراسمی با حضور هادی حقشناس استاندار گیلان، جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی، مسئولان فرهنگی، هنرمندان و خانواده آن شاعر در رشت آغاز شد.
استاندار گیلان در این آیین با قدردانی از دستاندرکاران طراحی و اجرای این اثر فرهنگی، گفت: ساخت یادمان سایه، اقدامی ارزشمند برای گرامیداشت یکی از چهرههای ماندگار ادب فارسی و افتخارات فرهنگی گیلان است.
هادی حق شناس با یادآوری مفاخر برجسته استان از جمله زندهیاد احمد سمیعی گیلانی، دکتر محمد معین، کیومرث صابری و دکتر آذر اندامی، افزود: گیلان مهد مفاخر فرهنگی و علمی بزرگی است که هر یک از آنها بخش مهمی از هویت و غنای فرهنگی ایران را رقم زدهاند.
وی با تأکید بر حفظ آثار هنرمندان فاخر گیلانی، گفت: آثار فرهنگی و ادبی برخلاف بناهای مادی و فیزیکی، ماندگار و الهامبخش هستند مانند نام بزرگانی مانند حافظ، سعدی، مولانا و سایه که در حافظه ملت ایران جاودانه شدهاند.
استاندار گیلان با اشاره به طراحی این اثر از سوی فرزند زندهیاد سایه، ابراز امیدواری کرد: یادمان این شاعر نامدار به زیباترین شکل ممکن اجرا میشود و تلاش میکنیم ششم اسفندماه، همزمان با سالروز تولد استاد ابتهاج، مراسم گرامیداشت او در محل این یادمان برگزار شود.