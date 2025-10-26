مراسم آغاز ساخت یادمان زنده یاد هوشنگ ابتهاج مراسم آغاز ساخت یادمان زنده یاد هوشنگ ابتهاج مراسم آغاز ساخت یادمان زنده یاد هوشنگ ابتهاج مراسم آغاز ساخت یادمان زنده یاد هوشنگ ابتهاج مراسم آغاز ساخت یادمان زنده یاد هوشنگ ابتهاج مراسم آغاز ساخت یادمان زنده یاد هوشنگ ابتهاج مراسم آغاز ساخت یادمان زنده یاد هوشنگ ابتهاج مراسم آغاز ساخت یادمان زنده یاد هوشنگ ابتهاج مراسم آغاز ساخت یادمان زنده یاد هوشنگ ابتهاج مراسم آغاز ساخت یادمان زنده یاد هوشنگ ابتهاج مراسم آغاز ساخت یادمان زنده یاد هوشنگ ابتهاج مراسم آغاز ساخت یادمان زنده یاد هوشنگ ابتهاج مراسم آغاز ساخت یادمان زنده یاد هوشنگ ابتهاج مراسم آغاز ساخت یادمان زنده یاد هوشنگ ابتهاج

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ عملیات اجرایی ساخت یادمان زنده‌یاد امیرهوشنگ ابتهاج معروف به سایه، امروز در مراسمی با حضور هادی حق‌شناس استاندار گیلان، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، مسئولان فرهنگی، هنرمندان و خانواده آن شاعر در رشت آغاز شد.

استاندار گیلان در این آیین با قدردانی از دست‌اندرکاران طراحی و اجرای این اثر فرهنگی، گفت: ساخت یادمان سایه، اقدامی ارزشمند برای گرامیداشت یکی از چهره‌های ماندگار ادب فارسی و افتخارات فرهنگی گیلان است.

هادی حق شناس با یادآوری مفاخر برجسته استان از جمله زنده‌یاد احمد سمیعی گیلانی، دکتر محمد معین، کیومرث صابری و دکتر آذر اندامی، افزود: گیلان مهد مفاخر فرهنگی و علمی بزرگی است که هر یک از آن‌ها بخش مهمی از هویت و غنای فرهنگی ایران را رقم زده‌اند.

وی با تأکید بر حفظ آثار هنرمندان فاخر گیلانی، گفت: آثار فرهنگی و ادبی برخلاف بنا‌های مادی و فیزیکی، ماندگار و الهام‌بخش هستند مانند نام بزرگانی مانند حافظ، سعدی، مولانا و سایه که در حافظه ملت ایران جاودانه شده‌اند.

استاندار گیلان با اشاره به طراحی این اثر از سوی فرزند زنده‌یاد سایه، ابراز امیدواری کرد: یادمان این شاعر نامدار به زیباترین شکل ممکن اجرا می‌شود و تلاش می‌کنیم ششم اسفندماه، همزمان با سالروز تولد استاد ابتهاج، مراسم گرامیداشت او در محل این یادمان برگزار شود.