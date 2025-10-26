پخش زنده
رئیس کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شورای اسلامی شهر تهران از تصویب نامگذاری ۲۴ معبر در منطقه ۱۴ به نام شهدای این منطقه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نرگس معدنیپور، رئیس کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شورای اسلامی شهر تهران در جلسه امروز (یکشنبه) شورای شهر گفت: با توجه به برگزاری کنگره شهدای منطقه ۱۴ توسط شهرداری این منطقه و شناسایی شهدایی که تاکنون معبری به نام آنان نامگذاری نشده بود، پیشنهادهایی از سوی شهرداری ارائه شد که پس از چند جلسه بررسی در کمیسیون، در نهایت ۲۴ معبر برای نامگذاری به نام شهدای منطقه مورد تصویب قرار گرفت.
وی افزود: این نامگذاریها با حفظ شماره معابر انجام شده و اغلب شهدا از ساکنان همان معابر یا مناطق مجاور بودهاند، این اقدام در پاسخ به درخواست خانوادههای شهدا صورت گرفته است.
معدنیپور ادامه داد: کوچه دوم غربی به نام شهید محسن ابوفاضلی، کوچه یزدیپور به نام شهید سید محمدرضا آقامیری، خیابان پنجم به نام شهید مهدی اکبرپور روشن، کوچه ۳۶ به نام شهید مجید برقی، کوچه هفتم غربی به نام شهید محمد تسبیحی، کوچه مهر به نام شهید سید محمد جعفری زواره، کوچه محمدیه به نام شهید بهروز حاجپوران، کوچه هشتم به نام شهید محمدرضا حاجیان حسینآبادی نامگذاری شده است.
وی افزود: کوچه های فردوس به نام شهید سید مهدی حسینیمجد، فتحی به نام شهید ولیالله خواستگر خانکی، بوستان سوم به نام شهید محمدحسین داستانی، ساحل به نام شهید محمد زارعی، شاهد ۳ به نام شهید علیاصغر زردمیهن، طالقانی به نام شهید مجید زیرک، شهباز به نام شهید محمد سعیدی، هفتم غربی به نام شهید سعید سلیمانی، اول (در خیابان شهید داورزنی، کوچه بنیاسد، کوچه شهید مهرعلی) به نام شهید سعید سید فضلاللهی و کوچه اول (در خیابان شهید داورزنی، کوچه بنیاسد) به نام شهید حسین شهابی اناری نامگذاری شده است.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران همچنین گفت: کوچه کیهانی به نام شهید علی صدیقیان، کوچه نهم شرقی به نام شهید میرهحجت صفوی قلعهباغی، کوچه حافظ به نام شهید همایون ضیایی، کوچه مهناز به نام شهید یوسف عبداللهیپور، کوچه جنت به نام شهید جهانبخش عبدالعلیم، کوچه ۲ غربی به نام شهید اصغر طاهر تالاری تغییر نام پیدا کردند.
نامگذاریهای اعلام شده، از سوی اعضای شورای اسلامی شهر تهران با اکثریت آرا به تصویب رسید.