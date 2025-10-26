طرح جامع پایش و پاک‌سازی محور شاهرود–میامی به منظور بررسی وضعیت مسیر تردد زائران حرم رضوی اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این طرح با سیاست‌های قضایی استان سمنان و بر اساس دستور دادستان عمومی و انقلاب شاهرود اجرا شد و در قالب آن طرح علاوه بر پاک‌سازی محور شاهرود–میامی از نخاله های ساختمانی ، واحد های متخلف شناسایی و پلمب شدند و برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل شد.

جلال امیری دادستان عمومی و انقلاب شاهرود گفت: در پی گزارش‌های مردمی مبنی بر رهاسازی زباله و تخلیه غیرمجاز پسماندهای رستورانی در محور شاهرود–میامی، که یکی از مسیرهای پرتردد زائران رضوی در سفر به مشهد مقدس است و طرح مشترکی با حضور نهادهای اجرایی و انتظامی به منظور صیانت از محیط زیست و سلامت عمومی، اجرا شد.

وی افزود: در این طرح با همکاری شهرداری، اداره حفاظت محیط زیست، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی، نیروهای نظامی و انتظامی، اداره راه و ترابری و دامپزشکی، بیش از ۱۰۰ نفر از نیروهای این دستگاه‌ها در عملیات پاک‌سازی مسیر مشارکت کردند.

دادستان شاهرود گفت: در نتیجه این اقدام مشترک، مراکز خدماتی و صنفی متخلف که اقدام به دفع و دپوی غیرمجاز زباله کرده بودند، شناسایی، پلمب و برای آنان پرونده قضایی تشکیل شد و متخلفان موظف شدند پسماندهای رهاشده در طبیعت را با هزینه شخصی جمع‌آوری کنند.

امیری افزود: برخی واحدهای صنفی که اصول بهداشتی را رعایت نمی‌کردند، اخطار کتبی دریافت کردند و در موارد تکرار تخلف، پلمب موقت آن‌ها انجام شد.

امیری گفت: گروه‌های گشت محیط زیست مسیرهای پرتردد بین‌شهری را به‌صورت روزانه رصد می‌کنند تا از تکرار تخلفات مشابه جلوگیری شود.

همچنین در تعامل با مراجع ذی‌صلاح، نصب تابلوهای هشدار و اطلاع‌رسانی در خصوص جرائم زیست‌محیطی و تهدید علیه بهداشت عمومی در محورهای اصلی استان در دستور کار قرار گرفته است.

وی از رسانه‌ها و فعالان فرهنگی خواست تا در قالب پویش‌های مردمی نظیر «نه به زباله‌ریزی» و «سفر سبز»، فرهنگ‌سازی عمومی و تقویت مسئولیت اجتماعی در حوزه حفاظت از محیط زیست را ترویج دهند.

دادستان عمومی‌ و انقلاب شاهرود تأکید کرد: جرائم مربوط به آلودگی محیط زیست و تهدید علیه بهداشت عمومی غیرقابل گذشت است و مرتکبان علاوه بر جبران خسارت، با کیفر قانونی نیز مواجه خواهند شد.