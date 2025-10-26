پخش زنده
سردار علیرضا تنگسیری گفت: کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس برای برگزاری رزمایش مشترک با ایران اظهار تمایل کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ فرمانده نیروی دریایی سپاه در بوشهر گفت: ایران و نیروهای مسلح اکنون در اوج آمادگی نظامی به سر میبرند.
وی با اشاره به اینکه کشورهای منطقه و مردم منطقه قادرند در منطقه حساس خلیج فارس امنیت را برقرار کنند افزود: ایران و کشورهای حاشیه جنوبی این آبراه مهم مشترکاتی با هم دارند، اما دشمنان ما برای فروش سلاح و حضور نامشروع در این منطقه دنبال دستاویزی برای دشمن تراشی هستند.
سردار تنگسیری گفت: این منطقه منطقه مسلمان نشینی است و ما قادریم امنیت آن را تامین کنیم؛ اکنون اگر دنیا دارد از این منطقه انرژی میبرد مدیون و مرهون خون شهدایی است که با عث شدند این تنگه باز بماند و ما امینت تنگه هرمز را با مشارکت نیروهای قهرمان ارتش تامین کرده و میکنیم.