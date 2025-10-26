به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری، نماینده ولی‌فقیه در استان در این مراسم با تبریک روز پرستار، از نقش بی‌بدیل همسران جانبازان در مسیر ایثار و صبر قدردانی کرد.

وی با اشاره به انتخاب آگاهانه و عاشقانه این بانوان برای زندگی در کنار جانبازان، این تصمیم را «معامله با خدا» دانست و گفت: همان‌طور که شهدا و جانبازان با میل و رغبت راه پرخطر و پرافتخار ایثار را برگزیدند، همسران آنان نیز با پذیرش سختی‌های این مسیر، به مقام والایی نزد خداوند دست یافته‌اند.

نماینده ولی‌فقیه با استناد به فرمایش حضرت زینب (س) که فرمودند «جز زیبایی ندیدم»، تأکید کرد: اگر نگاه‌مان الهی باشد، سختی‌ها نیز جلوه‌ای از زیبایی خواهند داشت و خداوند پاداش صابران را بی‌حساب و کتاب عنایت می‌کند.

وی همچنین با اشاره به آیات قرآن، گفت: خداوند برای رشد بندگانش، آنان را در مسیر سختی‌ها قرار می‌دهد تا به خود نزدیک‌تر شوند.