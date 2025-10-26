به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، فرماندار مسجدسلیمان در نشست هماهنگی تداوم آبرسانی سیار به منطقه جریک و روستاهای فاقد آب شرب گفت : تامین آب شرب به عنوان یک نیاز اولیه و حیاتی بسیار مهم است .

پیمان جهانگیری بر تداوم ارسال آب به روش سیار تا زمان رفع کامل مشکلات زیرساختی آب شرب در منطقه تأکید کرد و ادامه داد : تمامی دستگاه‌های با بسیج تمامی امکانات و همکاری حداکثری، در اجرای هرچه بهتر این مأموریت مهم و اساسی تلاش کنند.