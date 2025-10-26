به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: برخی از راکبان موتورسیکلت‌های سنگین با جولان دادن و اجرای حرکات نمایشی در شهر موجب بروز حوادث و وقایع منجر به تلفات جانی و رعب و وحشت و مزاحمت برای شهروندان شده‌اند.

سید محمد موسویان ادامه داد: پلیس و ضابطان قضایی به منظور برقراری نظم آرامش شهروندان با قاطعیت وارد عمل شده و راکبان این موتورسیکلت‌ها را شناسایی و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه حدود ۵۲ درصد از تصادفات فوتی استان مربوط به موتورسواران است، گفت: علاوه بر ارائه برنامه‌ریزی‌های مشخص در راستای کاهش وقوع این‌گونه حوادث از سوی دستگاه‌های متولی و اجرایی، باید برخورد لازم نیز با راکبان موتورسیکلت‌های سنگین و موتورسیکلت‌هایی که از تجهیزات و وسایل ایمنی استفاده نمی‌کنند، در دستور کار قرار گیرد.

دادستان اصفهان از شهروندان خواست:با اطلاع از تردد موتورسیکلت‌های سنگین موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیس گزارش دهند تا با این هنجارشکنان برابر قانون برخورد شود.