مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به استقرار جوی نسبتاً پایدار در استان تا اواسط هفته، از افزایش غلظت آلاینده‌ها و غبار صبحگاهی در شهر‌های بزرگ و صنعتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه‌زاری در خصوص پیش‌بینی وضعیت جوی استان اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد که تا روز چهارشنبه هفته جاری، جوی نسبتاً پایداری بر استان حاکم خواهد بود.

وی افزود: در این ایام، پدیده غالب جوی، غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های بزرگ و صنعتی استان پیش‌بینی می‌شود که برای گروه‌های حساس، نیاز به رعایت توصیه‌های بهداشتی است.

سبزه‌زاری به تغییرات دمایی استان اشاره کرد و گفت: طی فردا (دوشنبه)، شاهد کاهش یک تا سه درجه‌ای دما خواهیم بود و پس از آن، تا روز چهارشنبه تغییرات دمایی محسوس و قابل توجهی در استان رخ نخواهد داد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان همچنین در مورد وضعیت باد و دریا توضیح داد: امروز وزش باد‌ها در مناطق جنوب شرقی و از روز دوشنبه تا چهارشنبه در مناطق جنوب غربی، غربی و مرکزی در برخی ساعات به صورت متوسط پیش‌بینی می‌شود. همچنین شمال خلیج فارس تا اواسط روز چهارشنبه مواج خواهد بود.

سبزه‌زاری در پایان آمار شبانه‌روز گذشته را اعلام کرد: بستان با دمای ۳۹.۲ درجه سانتیگراد و ایذه با دمای ۱۰.۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شدند. در مرکز استان نیز اهواز به بیشینه دمای ۳۷.۳ و کمینه دمای ۱۸.۴ درجه سانتیگراد رسید.

با استقرار جوی پایدار، مهم‌ترین هشدار هواشناسی استان خوزستان تا پایان هفته، افزایش آلاینده‌ها در کلانشهر‌ها و شهر‌های صنعتی است که احتمالاً تداوم وضعیت‌های قرمز و نارنجی آلودگی هوای اخیر را به دنبال خواهد داشت.