

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر عامل شرکت دانش بنیان موسس مینی‌پایلوت تخصصی فرآوری گفت: راه اندازی این مینی‌پایلوت تخصصی فرآوری محصولات دارویی، کشاورزی و زیست‌فناوری با هدف توسعه فناوری‌های بومی و تسهیل تجاری‌سازی ایده‌های نو در استان یزد بوده است.



دکتر نوید نصیری‌زاده افزود: طرح راه‌اندازی نخستین مینی‌پایلوت تخصصی فرآوری با حمایت پارک علم و فناوری یزد و همکاری دو شرکت دانش‌بنیان به بهره‌برداری رسید.

استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی یزد در تشریح اهداف این طرح گفت: راه‌اندازی این مرکز، پاسخی عملی به خلأ زیرساخت‌های پیش‌صنعتی در استان است. این مرکز مسیر رسیدن از یک ایده آزمایشگاهی به یک محصول تجاری را برای شرکت‌های فناور و استارت‌آپ‌ها کوتاه و هموار می‌کند.



وی افزود: این مرکز که به عنوان یک کارگاه ساخت پیشرفته یا فب‌لب (Fab Lab) تخصصی فعالیت می‌کند، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی و نیمه‌صنعتی پیشرفته است. این امکانات، انجام پروژه‌های تحقیق و توسعه، نمونه‌سازی، بهینه‌سازی فرایند و حتی تولید در مقیاس نیمه‌صنعتی را در حوزه‌های تولید فرآورده‌های دارویی و مکمل‌های زیستی و توسعه محصولات کشاورزی با پایه طبیعی و طراحی و تولید مواد اولیه زیست‌فناورانه را میسر می‌سازد.

دکتر نصیری‌زاده راه‌اندازی این مینی‌پایلوت گامی مؤثر در راستای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، ارتقای توان فناورانه استان و ایجاد پیوندی ناگسستنی بین دانشگاه و صنعت برشمرد گفت: یکی از ویژگی‌های بارز این مرکز، اتصال آن به شبکه ملی و بین‌المللی فب‌لب‌ها است که زمینه را برای همکاری‌های گسترده پژوهشی، جذب سرمایه‌گذاران و ایجاد فرصت‌های نوآورانه در سطح جهانی فراهم می‌کند.



دکتر نوید نصیری زاده اظهار امیدواری کرد: این مرکز بتواند به کاتالیزوری برای تبدیل ایده‌های نخبگان و شرکت‌های نوپا به محصولات قابل عرضه در بازار تبدیل شده و سهمی ارزشمند در رونق تولید و اقتصاد منطقه ایفا کند.

شایان ذکر است این دو شرکت دانش بنیان با تمرکز بر تولید محصولات با ارزش افزوده بالا از منابع طبیعی و بومی استان، گامی مؤثر در راستای تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان برداشته است.