مدیرکل دفتر امور اجتماعی: فرهنگ ترافیک با فرهنگسازی پایدار نهادینه میشودو طرح محلهمحوری، راهی برای نهادینهسازی فرهنگ رانندگی ایمن است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ محمدامین باقری مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی با بیان این مطلب در نشست فرهنگ ترافیک افزود: دستگاههای متعدد و نهادهای استانی و شهرستانی در زمینه فرهنگ ترافیک میتوانند نقش جدی داشته باشند و رعایت قوانین و مقررات ترافیک را از کارکنان خود شروع کنند.
وی با بیان اینکه با افزایش تصادفات در ماههای گذشته روبهرو بودیم افزود: فرهنگ سازی با طرح محله محوری در این زمینه میتواند نقش جدی داشته باشد و آحاد مردم را با این موضوع آشنا و درگیر سازد.
وی نقش معلمان مدارس را در این زمینه هم مهم دانست و افزود: باید از دوران کودکی و دانش آموزی که بهترین زمان یادگیری است، باید اصول ترافیک و قوانین راهنمایی و رانندگی تعلیم شود.
در این نشست،راههای مختلف توسعه فرهنگ ترافیک با تاکید بر کاهش تصادفات و آسیبها و نقش دستگاهها برای این تحقق این مهم بررسی شد.