معاون حقوقی، امور دولت و مجلس فراجا از اجرای حکم قصاص قاتل ستوان سوم شهید «اسداله خزایی» خبر داد و گفت: این حکم پس از طی تشریفات قانونی در زندان قزلحصار اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار سلیمان ملک زاده گفت: برابر اعلام معاونت حقوقی و امور نمایندگان مجلس فرماندهی انتظامی ویژه غرب تهران در ساعت ۲۲ و ۱۰ دقیقه تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۷ عوامل گشت ویژه فرماندهی انتظامی شهرستان شهریار در محور خادم آباد–شهریار به یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ با ۲ نفر سرنشین آن مظنون می‌شوند.

وی افزود: پس از استعلام مشخص می‌شود خودرو با پلاک جعلی دارای سابقه سرقت است از این رو مراتب به مرکز فرماندهی و کنترل انتظامی شهریار اعلام می‌شود و با توجه به آماده باش انتظامی شهرستان با ایجاد دو مرحله ترافیک تصنعی، در نهایت در ترافیک بعدی که راه کاملا مسدود شده بود، راننده خودرو پژو با ایجاد یک فضای مناسب برای دور گرفتن با وجود صدور اخطار ایست توسط ستوان «خزایی» و تیراندازی به سمت خودرو برای توقف، متاسفانه سارقان با سرعت تمام به برای فرار و عدم دستگیری به سمت وی حمله ور و ضمن زیر گرفتن نامبرده از محل متواری می‌شود.

سردار ملک زاده ادامه داد: پس از اعزام ستوان «خزایی» به بیمارستان امام سجاد (ع) توسط عوامل اورژانس و انجام اقدامات درمانی، وی به دلیل شدت جراحات وارده، خونریزی داخلی و ایست قلبی به درجه رفیع شهادت نائل می‌شود.

وی اضافه کرد: با طرح شکایت اولیای دم و پیگیری مستمر و موثر و دفاعیات کارشناسان حقوقی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران در شعبه ۱۷ دادگاه کیفری یک استان تهران، رأی قصاص قاتل صادر شد و با اعتراض وکیل متهم به رأی صادره، پرونده به شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور ارسال شد.

معاون حقوقی و امور دولت و مجلس فراجا گفت: با پیگیری ویژه کارشناسان حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس و دولت فراجا و با دستور رئیس دیوان عالی کشور، پرونده خارج از نوبت رسیدگی شد و رأی دادگاه بدوی مبنی بر قصاص نفس قاتل عیناً تایید و ابرام شد.

سردار ملک زاده افزود: با طی تشریفات قانونی حکم قصاص قاتل شهید والامقام ستوان «اسداله خزایی» در سحرگاه روز چهارشنبه تاریخ ۳۰مهر ۱۴۰۴ در محوطه زندان قزلحصار استان البرز اجرا شد.