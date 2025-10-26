اجلاس کنفدراسیون قایقرانی آسیا با قبول دو میزبانی رقابت‌های اسلالوم و کاپ کانو و کایاک در آسیا به ایران برگزار شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ایران در اجلاس کنفدراسیون کانوئینگ آسیا که در تایلند برگزار شد، موفق به کسب میزبانی دو رویداد مهم قاره‌ای در سال ۲۰۲۷ شد و نماینده کشورمان، کاپیتان حسن تیمورتاش نیز بار دیگر با رأی اعضا به عنوان رئیس کمیته پاراکانو آسیا ابقا شد.

در این اجلاس که با حضور علیرضا سهرابیان، نائب‌رئیس و کاپیتان تیمورتاش رئیس کمیته پاراکانو کنفدراسیون آسیا در پاتایا تایلند برگزار شد، ایران پیشنهاد میزبانی دو رویداد آسیایی را ارائه کرد که با استقبال و رأی مثبت اعضا همراه شد.

بر این اساس، میزبانی مسابقات اسپرینت اسلالوم قهرمانی زیر ۱۸ سال آسیا (فرمت المپیک جوانان) در جزیره کیش و کاپ کانو و کایاک آسیا ۲۰۲۷ در تهران به ایران واگذار گردید.

در بخش انتخاباتی اجلاس نیز، پراشانت کوشوا‌ها از هند به عنوان رئیس جدید کنفدراسیون کانوئینگ آسیا برگزیده شد و کاپیتان حسن تیمورتاش با رأی اعضا برای چهار سال دیگر ریاست کمیته پاراکانو آسیا را بر عهده گرفت.

همچنین در حاشیه این رویداد، جلسه هیأت رئیسه کنفدراسیون کانوئینگ آسیا با حضور دو عضو ایرانی برگزار و تصمیماتی مهم در خصوص تقویم مسابقات پیش‌رو اتخاذ شد.