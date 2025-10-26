به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مسابقات مشت زنی استعدادهای برتر وقهرمانی کشور در رده نونهالان به میزبانی استان مرکزی برگزار شد که در این دوره از رقابتها، مجید سالمی نماینده استان خوزستان از شهرستان آبادان باشکست حریفان خود ازاستانهای سمنان، زنجان، لرستان، آذربایجان ‌شرقی واستان مرکزی توانست مقام اول راکسب کند.

مجید سالمی مشت زن تکنیکی وفنی سومین مدال قهرمانی کشور راکسب نموده وچهار بار به اردوی تیم ملی دعوت شده است.