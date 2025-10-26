پخش زنده
نشست اعضای جدید هیاتهای بدوی و استیناف صدور مجوز حرفهای برای چرخه ۲۷/۲۰۲۶ امروز با حضور رییس فدراسیون و سازمان لیگ فوتبال برگزار شد.
نشست اعضای جدید هیاتهای بدوی و استیناف صدور مجوز حرفهای برای چرخه ۲۷/۲۰۲۶ با حضور مهدی تاج، رییس فدراسیون، حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ، محمدرضا کشوری، دبیر سازمان لیگ، مصطفی زارعی، مدیر صدور مجوز حرفهای، حمیدرضا آصفی، رییس هیات بدوی، حسین علی قریب، عضو هیات بدوی، جعفر سمیعی زفرقندی، عضو هیات بدوی، محمد ظهیری، عضو مالی هیات بدوی، احمد محمدی، رییس هیات استیناف و عضو حقوقی، کاظم زارعی، عضو هیات استیناف، مرتضی حسن پو، عضو هیات استیناف، محمود شیعی، عضوهیات استیناف، سید جعفر هاشمی، عضو هیات استیناف، مائده جعفری، کارشناس مجوز باشگاهی در سالن روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال برگزار شد.
در این نشست احکام اعضا به آنها اهدا شد.
در ادامه این جلسه مصطفی زارعی، مدیر صدور مجوزحرفهای درباره اقدامات و نحوهی عملکرد این کمیته در گذشته و تغییرات آیین نامه مجوز برای لیگ برتر و یک در چرخهی جدید و همینطور برنامه و چالشهای پیش روی این کمیته گزارشی ارائه کرد.