به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل امور مالیاتی خوزستان با اشاره به اجرای مرحله جدید قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از ابتدای دی‌ماه امسال گفت: طبق بند (غ) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴، از دی ماه امسال صورتحساب‌های الکترونیکی ثبت‌شده در سامانه مودیان مبنای پذیرش اعتبار مالیاتی و صورتحساب‌های غیرالکترونیکی فاقد اعتبار خواهد بود.

علی خورشیدی با تاکید بر اینکه مودیان مالیاتی باید از هم‌اکنون نسبت به آمادگی کامل برای ورود به این مرحله اقدام کنند بیان کرد: در راستای تسهیل حسابرسی سیستمی اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش‌افزوده در فصل‌های تابستان و پاییز سال آینده، مودیان موظفند اطلاعات مربوط به معاملات خارج از سامانه مودیان را از طریق بخش اظهارنامه پیش‌فرض در کارپوشه اختصاصی خود بارگذاری کنند.

وی گفت: این اطلاعات به‌صورت سیستمی در اظهارنامه درج خواهد شد و فایل‌های نمونه فهرست معاملات برای بارگذاری در سامانه، از طریق سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی Intamedia.ir در دسترس مودیان قرار دارد.

خورشیدی عنوان کرد: انتظار می‌رود فعالان اقتصادی با همکاری و دقت لازم، زمینه اجرای موفق این مرحله از قانون را از هم اکنون فراهم سازند.

خوزستان امسال متعهد به تامین ۶۸ همت درآمد مالیاتی با ۴۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته است.