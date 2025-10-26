به گزارش خبرنگار بازار و تجارت خبرگزاری صدا و سیما، مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار تهران گفت: توزیع گوشت گوسفندی تنظیم بازاری با هدف تنظیم قیمت‌ها و تأمین نیاز شهروندان تهرانی آغاز شده است.

وی افزود: گوشت‌های عرضه‌شده در میادین میوه و تره‌بار از نظر کیفیت و تازگی کاملاً مورد تأیید دامپزشکی و دستگاه‌های نظارتی هستند و با قیمت مصوب در اختیار شهروندان قرار می‌گیرند.