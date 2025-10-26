طرح بهسازی میدان تجریش که پس از دو دهه در دستور کار مدیریت شهری تهران قرار گرفته، با هدف ارتقای کیفیت فضای عمومی، ساماندهی تردد شهروندان و بازآفرینی هویت تاریخی این نقطه مهم شمال تهران در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هادی حق‌بین، شهردار منطقه یک، با تأکید بر رویکرد محیط‌زیستی پروژه گفت:در طرح بهسازی میدان تجریش، صیانت از درختان چنار و فضای سبز موجود در اولویت نخست ما قرار دارد. هیچ درختی در فرآیند اجرای پروژه قطع یا جابه‌جا نخواهد شد.

وی افزود: طراحی جدید میدان دقیقاً با هدف تنفس‌پذیری بیشتر، افزایش نفوذ آب و بهبود منظر شهری تدوین شده است و اطراف درختان کاملا باز و در سطح خاکی و فضای سبز قرار دارند.

حق بین با اشاره به برخی نگرانی‌ها درخصوص فضای سبز این محدوده گفت: کارشناسان فضای سبز و محیط زیست شهرداری از ابتدای پروژه در تمامی مراحل طراحی و اجرا حضور دارند. نوع سنگ‌فرش‌ها، مصالح و زیرسازی‌ها به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که تبادل هوا و نفوذ آب در اطراف درختان مختل نشود. در واقع، این طرح ضمن نوسازی چهره میدان، موجب بهبود وضعیت درختان نیز خواهد شد.

حق‌بین در ادامه خاطرنشان کرد: میدان تجریش یکی از نماد‌های پایتخت است و طرح بهسازی آن با الهام از شکل و شمایل اصیل میدان در دهه‌های گذشته اجرا می‌شود تا ضمن حفظ خاطره جمعی شهروندان، فضای دلپذیرتری برای گردش، خرید و عبور عابران فراهم شود.