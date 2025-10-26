پخش زنده
میزان بارشها در مشهد و خراسان رضوی از ابتدای مهر تا کنون ۱۰۰ درصد نسبت به مت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره پیشبینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: از ابتدای مهر تا امروزچهار وچهار دهم میلیمتر بارندگی ثبت شده، در حالی که در مدت مشابه پارسال این عدد سیزه و چهار دهم میلیمتر بوده است که نشانگر کاهش ۹۹ وهفت دهم درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
یحیی قائنیپور، اظهار کرد: از ابتدای سال زراعی جاری (ابتدای مهرماه) تاکنون (۴ آبان ۱۴۰۴)، هیچ بارشی در مشهد ثبت نشده است؛ این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، حدود هفده میلیمتر بارندگی در مرکز استان به ثبت رسیده بودو میانگین بلندمدت بارندگی در این بازه زمانی حدود ۵ و و دهم میلیمتر بوده است.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی خراسان رضوی درباره وضعیت آینده بارشها گفت: بر اساس اعلام مرکز پیشبینی فصلی کشور، انتظار میرود بارشهای پاییزی در خراسان رضوی کمتر از حد نرمال باشد و انتظار بارش خوبی نداریم، اما از اواخر آذر و با نفوذ سامانههای بارشزا به کشور و گسترش آن به سمت شرق، موجب میشود میزان بارندگیها در فصل زمستان در استان به حد نرمال خود برسد.
وی همچنین اظهار کرد: دمای هوا در زمستان پیشرو بهطور میانگین بین یک تا یکونیم درجه بالاتر از نرمال پیشبینی میشود بنا براین انتظار بارش برف آنچنانی نداریم زیرا دما از حد نرمال خود افزایش خواهد داشت.