به همت خیرین و کمیته امداد امام خمینی (ره) تعداد ۳۱ دستگاه یخچال در بین مددجویان دهستان مرزی ایرفشان از توابع بخش اشار شهرستان مهرستان اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس کمیته امداد شهرستان مهرستان گفت: برای تهیه این تعداد یخچال ۳۱ میلیارد ریال اعتبار صرف شده است.

مجیب الرحمان کمالزهی افزود: این طرح با هدف حمایت از خانوار‌های کم‌درآمد و ارتقای سطح معیشت مددجویان در مناطق مرزی اجرا شده است.

وی تصریح کرد: کمیته امداد مهرستان در سال جاری برنامه‌های متعددی را در زمینه اشتغال‌زایی، توانمندسازی و کمک‌های معیشتی برای مددجویان خود در مناطق شهری و روستایی این شهرستان اجرا کرده است.