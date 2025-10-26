پخش زنده
امروز: -
مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان با اشاره به تکمیل مدرسه طرح عدالت آموزشی اهواز گفت: این مدرسه با اعلام نهاد ریاست جمهوری افتتاح خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سعیدیپور اظهار داشت: نخستین مدرسه طرح ملی عدالت آموزشی در سفر رئیس جمهور به خوزستان در اهواز توسط آقای پزشکیان خشت گذاری شد.
وی افزود: مدرسه خشتگذاری شده توسط رئیس جمهور در اهواز با عنوان طرح ملی توسعه عدالت فضای آموزشی آماده افتتاح شد و در انتظار اعلام روز افتتاحیه از سوی نهاد ریاست جمهوری هستیم.
سعیدی پور بیان کرد: با حمایت سازماننوسازی مدارس کشور و خیران، اینمدرسه پویا و پیشرفته به طور کامل ساخته شده و در انتظار اعلام روز افتتاحیه مدرسه از سوی نهاد ریاست جمهوری هستیم.
مدیر کل نوسازی مدارس خوزستان با بیان اینکه این مدرسه در ناحیه یک اهواز با پوشش بیش از ۶۶ هزار دانشآموز و سرانهای کمتر از ۳.۲۴ مترمربع فضای آموزشی ساخته شده است، ادامه داد: این مدرسه دوازدهکلاسه با نام پردیس ایران در کمترین زمان آماده افتتاح شده است.
وی با اشاره به اینکه این مدرسه نمادی از همافزایی دولت، مردم و خیران برای آیندهای روشن برای دانش آموزان است ادامه داد: این مجموعه آموزشی در زمینی به مساحت سه هزار و ۵۰۰ مترمربع و با زیربنای یک هزار و ۴۱۷ مترمربع احداث شد.
سعیدیپور عنوان کرد: اعتبارات این طرح از محل منابع استانی طرحهای عمرانی تامین شده و مدرسهای با شاخصه سبز، پایدار و الهامبخش برای نسلهای آینده تاسیس شده است.
۶۲۶ مدرسه در قالب طرح ملی عدالت آموزشی در خوزستان احداث و بهسازی خواهد شد.