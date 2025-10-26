میز خدمت مسئولین تحت عنوان برنامه ده گردشی پنج روستای بخش قره کهریز شهرستان شازند به طور متمرکز در روستای های «تجره»و «باغ بر آفتاب» برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حجت الله نصیری فرماندار شازند گفت: هدف ما از این برنامه دیدار و ملاقات چهره به چهره مسئولین با مردم و بررسی مسائل و مشکلات مردم ۵ روستای شهرستان شازند می‌باشد.

وی افزود: در این برنامه مشکلات روستا ها توسط نمایندگان مردم بیان می‌شود و برای برخی از مشکلات تصمیم گیری و عملیات اجرایی آنها به زودی آغاز خواهد شد.

هوشنگ هادیان پور نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در بین شهرستان های استان مرکزی شهرستان شازند دارای ۲۲۳ روستا با گستره جغرافیایی وسیع که مردم برای حل مشکلات خود به مرکز شهرستان مراجعه می‌کردند که ما تصمیم گرفتیم میز خدمت را به روستا ها بیاوریم تا مشکلات مردم را حل کنیم.

وی افزود: ما ده گردشی را چندین ماه است که در سطح شهرستان شازند اجرا کرده ایم که بازتاب خیلی خوبی در بین مردم روستا ها داشته است و امید داریم مشکلات را در کنار مردم حل کنیم.