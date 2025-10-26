معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران، گفت: آبخیزداری تنها با اجرای سازه‌های فیزیکی محقق نمی‌شود و برای دستیابی به مدیریت مؤثر منابع آب، باید رویکرد بیولوژیک از جمله کاشت درختان و افزایش نفوذ آب در خاک مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما "بهیه جعفری "، در خصوص موضوع آبخیزداری گفت: به طور کلی آبخیزداری با سازه‌های فیزیکی و اقدامات بیولوژیک اتفاق می‌افتد، اما متاسفانه در کشور ما اغلب به حوزه سازه‌ای توجه شده که نتوانسته است به میزان لازم در مدیریت آب اثرگذار باشد.

وی با نقد ساخت این سازه‌ها گفت: این سازه‌ها اغلب در بالادست سد‌ها به منظور جلوگیری از سیل و ذخیره‌سازی آب‌های جاری ساخته شده، اما موجب رواج کشاورزی در آن مناطق شده است؛ بنابراین علاوه بر مصرف آب‌ها در این حوضه‌ها به سد‌ها نمی‌رسند. از طرف دیگر به دلیل اینکه این سازه‌ها اغلب به درستی نگه‌داری نمی‌شوند درصورت سیل شکسته شده و موجب تشدید سیل می‌شوند.

معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: در حوزه مدیریت منابع آب به عنوان وزارت نیرو باوجود اینکه آبخیزداری را قبول داریم، اما آن را راهکار نهایی ندانسته و درتلاش برای آبخیزداری به صورت بیولوژیک و با کاشت درختان هستیم تا ضمن کاهش احتمال ایجاد سیل، احتمال نفوذ آب در خاک را افزایش دهیم؛ بنابراین باید آبخیزداری به عنوان یک مجموعه دیده شود، زیرا به صورت منفرد به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

جعفری درباره لایحه جدید وزارت نیرو مبنی بر مدیریت یکپارچه منابع حوضه آبریز که به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد، نیز گفت: مدیریت یکپارچه حوضه آبریز به معنی واگذار نمودن این مسئولیت به یک نهاد و یا سازمان نیست، بلکه به معنای به هم پیوستگی است که در آن تمام نهاد‌های دخیل در این حوزه هماهنگ با یکدیگر فعالیت می‌ کنند. برهمین اساس وزارت نیرو در تلاش است تا با گردآوری ذی‌مدخلان و ذی‌نفعان حوضه آبریز در این حوزه تصمیم‌گیری کند.