نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی از صدور دستور رهاسازی آب از سوی وزارت نیرو برای مهار کردن آتشسوزی هورالعظیم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی یوسفی با اشاره به وضع نامناسب زیستمحیطی هورالعظیم اظهار کرد: در ماههای اخیر، افزایش دود آتشسوزی ناشی از خشکی بخشهایی از تالاب، مشکلات زیادی برای مردم خوزستان بهویژه ساکنان حاشیه هور ایجاد کرده است. از اینرو، موضوع مهار کردن دود و احیای تالاب را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادیم.
وی افزود: با پیگیریهای مستمر و برگزاری جلسههای تخصصی در کمیسیونهای مجلس، همچنین نشستهای مشترک با معاونان وزیر نیرو، وزارت امور خارجه، سازمان حفاظت محیطزیست و مسئولان استانی، در نهایت در جلسه نهایی با وزیر نیرو، دستور رهاسازی ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب به سمت هورالعظیم صادر شد تا بخشی از مشکلات زیستمحیطی منطقه رفع شود.
نماینده اهواز در مجلس در ادامه گفت: رهاسازی این حجم از آب، گام نخست برای احیای مجدد هورالعظیم و کاهش دود آتشسوزی ناشی از خشکی تالاب است.
وی افزود: قرار است این آب به سه نقطه بحرانی تالاب هدایت شود تا روند احیای بخشهای خشکشده هور با سرعت بیشتری انجام شود.