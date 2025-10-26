پخش زنده
اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته ششم لیگ برتر فوتبال بانوان مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران قضاوت کننده به شرح زیر است:
*سه شنبه ۶ آبان
آوا تهران – گل گهر سیرجان
مائده جعفری – ثمین عموهادی – فائزه زین الدین – غزاله عاطفی
ناظر: معصومه شکوری
سنگین ماشین ایستا البرز – سپاهان اصفهان
وجیهه رافتی – حدیثه مهدوی – سمانه یوسف آبادی – راحله پشابادی
ناظر: تهمینه ناطقی
ملوان بندرانزلی – پرسپولیس
مهناز ذکایی – بهاره سیفی نهاوندی – آتنا لشنی – سلاله جوادی
ناظر: فاطمه نوذری
نماینده کردستان – فرا ایستاتیس کران فارس
فاطمه نصیری – ریحانه شیرازی – الهام آذرگشسب – سرور ساعدی
ناظر: افسانه هاشمی
خاتون بم – پالایش گاز ایلام
زهرا رئیسی – مهشید گودرزی – فائزه موسوی – مینا کاظم پور
ناظر: انسیه خبازمافی نژاد