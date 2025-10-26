

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران قضاوت کننده به شرح زیر است:

*سه شنبه ۶ آبان

آوا تهران – گل گهر سیرجان

مائده جعفری – ثمین عموهادی – فائزه زین الدین – غزاله عاطفی

ناظر: معصومه شکوری

سنگین ماشین ایستا البرز – سپاهان اصفهان

وجیهه رافتی – حدیثه مهدوی – سمانه یوسف آبادی – راحله پشابادی

ناظر: تهمینه ناطقی

ملوان بندرانزلی – پرسپولیس

مهناز ذکایی – بهاره سیفی نهاوندی – آتنا لشنی – سلاله جوادی

ناظر: فاطمه نوذری

نماینده کردستان – فرا ایستاتیس کران فارس

فاطمه نصیری – ریحانه شیرازی – الهام آذرگشسب – سرور ساعدی

ناظر: افسانه هاشمی

خاتون بم – پالایش گاز ایلام

زهرا رئیسی – مهشید گودرزی – فائزه موسوی – مینا کاظم پور

ناظر: انسیه خبازمافی نژاد