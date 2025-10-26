به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جهانشیر سراج الدین میرقاید گفت: بیست و ششمین کمیسیون رفع تداخلات استان در سال جاری در راستای اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی با حضور اعضا برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه ۱۰ پلاک مربوط به شهرستان‌های اندیمشک، باغملک، بهبهان، دشت آزادگان و گتوند مطرح و پس از بررسی، مساحت ۱۲ هزار و ۶۸۱ هکتار اراضی ملی و ۹ هزار و ۴۲۹ هکتار اراضی غیرملی تثبیت و در مجموع ۲۲ هزار و ۱۱۰ هکتار رفع تداخل و تعیین تکلیف شد.