مدیر امور اراضی استان خوزستان از تعیین تکلیف ۱۰ پلاک به مساحت کل ۲۲ هزار و ۱۱۰ هکتار در کمیسیون رفع تداخلات استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جهانشیر سراج الدین میرقاید گفت: بیست و ششمین کمیسیون رفع تداخلات استان در سال جاری در راستای اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی با حضور اعضا برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه ۱۰ پلاک مربوط به شهرستانهای اندیمشک، باغملک، بهبهان، دشت آزادگان و گتوند مطرح و پس از بررسی، مساحت ۱۲ هزار و ۶۸۱ هکتار اراضی ملی و ۹ هزار و ۴۲۹ هکتار اراضی غیرملی تثبیت و در مجموع ۲۲ هزار و ۱۱۰ هکتار رفع تداخل و تعیین تکلیف شد.