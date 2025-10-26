پخش زنده
هفته نخست سوپر لیگ گلف کشور ۸ و ۹ آبان ماه به میزبانی شهرها مسجدسلیمان، تهران و اهواز آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته نخست فصل جدید سوپر لیگ سال ۱۴۰۴ گلف کشور گرامیداشت زندهیاد منوچهر نصیری از پیشکسوتان نامدار این رشته، ساعت ۹ صبح روزهای پنجشنبه و جمعه، ۸ و ۹ آبان ماه با حضور ۸ تیم برگزار میشود. در هفته نخست شهرهای مسجدسلیمان، تهران و اهواز میزبان رقابتها هستند.
در فصل جدید سوپر لیگ، تیمهای نفت و گاز مسجدسلیمان، ملیحفاری اهواز، زاگرس ایرانیان (لرستان)، بهفر تهران، بی بییان شاهینشهر، پتروشیمی مسجدسلیمان، کسریافق هندیجان، هیات گلف اصفهان و معراج مسجدسلیمان حضور دارند.
در گروه یک، نفتوگاز مسجدسلیمان میزبان هیات گلف اصفهان است و کسری افق هندیجان در تهران به مصاف زاگرسایرانیان میرود. گفتنی است باشگاه زاگرس ایرانیان (لرستان) در تهران از رقبا میزبانی میکند. این هفته تیم پتروشیمی مسجدسلیمان استراحت دارد.
در گروه دو، معراج مسجدسلیمان مهمان ملیحفاری اهواز است و بهفر تهران از بیبییان شاهینشهر میزبانی میکند.
گروهبندی:
گروه یک: نفت و گاز مسجدسلیمان، زاگرس ایرانیان (لرستان)، پتروشیمی مسجدسلیمان، کسریافق هندیجان، هیات گلف اصفهان
گروه دو: ملیحفاری اهواز، بهفر تهران، بیبییان شاهینشهر، معراج مسجدسلیمان
برنامه هفته نخست:
گروه یک:
نفتوگاز مسجدسلیمان- هیات گلف اصفهان
زاگرس ایرانیان (لرستان) - کسریافق هندیجان
پتروشیمی مسجدسلیمان استراحت دارد
گروه دو:
ملیحفاری اهواز- معراج مسجدسلیمان
بهفر تهران- بیبییان شاهینشهر