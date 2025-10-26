به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، امین عدیلی گفت: این طرح به‌ صورت مشارکتی با بنیاد مسکن و فعالان محلی در حال اجراست و شامل هزار و 300 واحد مسکونی در سایت ۱۵۰ هکتاری است که علاوه بر ایجاد مسکن پایدار، زمینه اشتغال نزدیک به ۴۰۰ نفر را در منطقه فراهم کرده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سیستان و بلوچستان افزود: عملیات آماده‌سازی زمین در این سایت با پیشرفت حدود ۵۰ درصد همراه بوده و شامل زیرسازی و تأمین شبکه‌های آب، برق، فاضلاب و راه‌های دسترسی است.

عدیلی اعلام کرد: تاکنون مجموع واحدهای نهضت ملی مسکن در سراوان به بیش از شش هزار و 400 واحد رسیده و میانگین پیشرفت فیزیکی این طرح ها ۸۰ درصد است و اولین واحدهای آن تا پایان امسال آماده واگذاری ست و برنامه‌ریزی برای احداث هفت هزار واحد دوبلکس دو طبقه نیز در دست اقدام است که پس از آماده‌سازی، عملیات ساخت آن آغاز خواهد شد.

عدیلی در پایان تصریح کرد: حرکت جهادی تیم اجرایی و مشارکت فعالان محلی، پیشرفت این طرح را سرعت بخشیده و افق امید و توسعه را برای منطقه جنوب‌شرق استان روشن‌تر کرده است.