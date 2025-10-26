مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی از نوجوانی که پیام عدالت در آموزش و فضا‌های آموزشی را به گوش ایران رساند تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدرسه شاهد طیبه نقده صحنه تجلیل مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی از نوجوانی که پیام عدالت در آموزش و فضا‌های آموزشی را به گوش ایران رساند، بود.

در آیینی صمیمی و پرشور، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی با حضور در مدرسه شاهد طیبه شهرستان نقده، از الناز فراهانی دانش‌آموز سخنران این مدرسه که در مراسم ملی «نهضت توسعه عدالت در فضا تجهیزات آموزشی و تربیتی و کیفیت بخشی آموزشی» و در حضور ریاست محترم جمهوری به سخنرانی پرداخته بود، تقدیر کرد.

این دانش‌آموز، که با بیانی رسا و محتوایی عمیق، دغدغه‌های نسل امروز و آرمان عدالت آموزشی را فریاد زد، توانست پیام صداقت، رشد و آگاهی را از دل مدارس استان به گوش مسئولان عالی کشور برساند؛ صدایی که از کلاس‌های ساده‌ی نقده برخاست و در سالن استانداری آذربایجان غربی و در حضور رییس جمهور طنین انداخت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در این دیدار، ضمن اهدای لوح تقدیر و هدیه‌ای یادبود، با قدردانی از تلاش معلمان و مدیران این مدرسه گفت: «افتخار امروز، نتیجه‌ی ایمان به توانمندی دانش‌آموزان و اعتماد به پرورش ذهن‌های خلاقی است که آینده عدالت آموزشی ایران را خواهند ساخت.»

علی اکبر صمیمی تأکید کرد که حضور و سخنرانی این دانش‌آموز در جمع عالی‌رتبه‌ترین مسئولان کشور، نه‌تنها نماد شایستگی فرزندان این دیار، بلکه نشانه‌ای از بالندگی نظام تعلیم و تربیت استان است که بر مدار فرصت برابر و پرورش استعداد‌های درخشان حرکت می‌کند.

وی همچنین با اشاره به راهبری متخصصانه و مسولانه دولتمردان به خصوص شخص دکتر پزشکیان در موضوع تعلیم و تربیت گفت: امروز فردی به عنوان رییس جمهور سکان دار دولت چهاردهم است که از جنس آموزش و پژوهش و تحقیق است و با تشخیص به موقع و صحیح به این نتیجه رسیده‌اند که چاره بسیاری از مشکلات موجود در جامعه برقراری عدالت در آموزش و پرورش است.

مدیرکل آموزش و‌پرورش آذربایجان غربی افزود: هر جامعه‌ای برای توسعه باید به فکر تربیت انسان‌های با مهارت‌های مختلف باشد و مسیر این توسعه و تربیت از آموزش و پرورش می‌گذرد.

صمیمی به اهداف شوم دشمن برای انقلاب و جامعه اسلامی ایران نیز اشاره کرد و گفت: موضوع حجاب خط قرمز انقلاب اسلامی ایران‌است، شهدا برای حفظ حجاب و عفاف تک به تک افراد کشورمان خون و جان خودشان را تقدیم کرده‌اند، امروز دشمن انقلاب موضوع حجاب و عفاف جوانان و کانون خانواده را مورد هدف قرار داده است، همه ما در قبال این موضوع مسولیت داریم.

در پایان، الناز فراهانی دانش‌آموز سخنران نیز با ابراز قدردانی از معلمان و مسئولان مدرسه شاهد طیبه، این تجلیل را انگیزه‌ای تازه برای ادامه مسیر دانست و گفت: من صدای مدرسه‌ام بودم؛ صدای همه دانش‌آموزانی که باور دارند عدالت آموزشی یعنی شکوفایی همه، نه فقط عده‌ای خاص.

الناز فراهانی دانش آموز عضو تشکل پیشتازان و دانش آموز خبرنگار خبرگزاری پانا در مدرسه شاهد طیبه شهرستان نقده است که به نمایندگی از جامعه دانش آموزی در نشست «نهضت توسعه عدالت در فضا تجهیزات آموزشی و تربیتی و کیفیت بخشی آموزشی» و در حضور رئیس جمهور سخنرانی کرد.