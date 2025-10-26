پخش زنده
تیم والیبال کمتر از ۱۸ سال دختر ایران در ادامه رقابتهای سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان در منامه بحرین با شکست هنگکنگ به جمع ۴ تیم برتر صعود کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابتهای سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان در منامه بحرین، تیم والیبال کمتر از ۱۸ سال دختر ایران امروز (یکشنبه) از ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه به وقت محلی در سالن الرفاع شهر ورزشی عیسی به مصاف هنگکنگ رفت.
شاگردان لی دو هی با نتیجه قاطع سه بر صفر و با امتیازهای (۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۱۳، ۲۵ بر ١٨) حریف هنگکنگی خود را از پیش رو برداشتند و به جمع چهار تیم صعودکننده راه پیدا کردند.
ملیپوشان دختر والیبال ایران تاکنون موفق به شکست تیمهای قطر، بحرین، چین تایپه و اندونزی شدهاند و حالا با شکست هنگکنگ باید به مصاف برنده دیدار فیلیپین و چین تایپه بروند.
آیدا ولی نژاد، معصومه قدمی طبقدهی، هستی واحدی، لعیا افزونی، یلدا جعفری، یسنا آهنکوب رو، مبینا کریمی، آیدا باقرنیا، ستایش سادات حسینی، نگار حسینی، نگار عباسی و النا همایونی راد بازیکنان تیم کمتر از ۱۸ سال دختر در مسابقات بحرین هستند.
لی دو هی به عنوان سرمربی، مژگان حسن زاده (سرپرست)، سرگل علیزاده (مربی)، مائده حامدی (مترجم) و راضیه دوستی (آنالیزور) کادر فنی تیم ملی زیر ۱۸ سال دختر هستند.