پیروزی دختران والیبال ایران مقابل هنگ‌کنگ و صعود به جمع ۴ تیم برتر

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در منامه بحرین، تیم والیبال کمتر از ۱۸ سال دختر ایران امروز (یکشنبه) از ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه به وقت محلی در سالن الرفاع شهر ورزشی عیسی به مصاف هنگ‌کنگ رفت.

شاگردان لی دو هی با نتیجه قاطع سه بر صفر و با امتیاز‌های (۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۱۳، ۲۵ بر ١٨) حریف هنگ‌کنگی خود را از پیش رو برداشتند و به جمع چهار تیم صعودکننده راه پیدا کردند.

ملی‌پوشان دختر والیبال ایران تاکنون موفق به شکست تیم‌های قطر، بحرین، چین تایپه و اندونزی شده‌اند و حالا با شکست هنگ‌کنگ باید به مصاف برنده دیدار فیلیپین و چین تایپه بروند.

آیدا ولی نژاد، معصومه قدمی طبقدهی، هستی واحدی، لعیا افزونی، یلدا جعفری، یسنا آهنکوب رو، مبینا کریمی، آیدا باقرنیا، ستایش سادات حسینی، نگار حسینی، نگار عباسی و النا همایونی راد بازیکنان تیم کمتر از ۱۸ سال دختر در مسابقات بحرین هستند.

لی دو هی به عنوان سرمربی، مژگان حسن زاده (سرپرست)، سرگل علیزاده (مربی)، مائده حامدی (مترجم) و راضیه دوستی (آنالیزور) کادر فنی تیم ملی زیر ۱۸ سال دختر هستند.