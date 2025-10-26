معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری البرز با اشاره به اهمیت جوانگرایی و توجه به تخصص و کارآمدی در میان کاندیدا‌های انتخاباتی شورای شهر و روستا گفت: انتخاب افراد متخصص و آگاه در شورا زمینه پویایی شهر و روستا است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، سیف با حضور در شبکه سیمای البرز برنامه امروز البرز در خصوص میزان مشارکت داوطلبان انتخاباتی شور‌اهای شهر گفت: مقدمات هفتمین دوره انتخابات شهر و روستا در اردیبهشت سال آینده برپا می‌شود.

وی با حضور در سیمای البرز در خصوص اهمیت نقش شورا‌ها به مجری برنامه امروز البرز اظهار کرد: ضرورت یک روستا و شهر یکی از مهمترین مسائلی است که براساس قانون به مردم واگذار می‌شود.

وی در رابطه با نقش شورا‌ها و تبیین آن بیان کرد: امور مدیریت شهری در ابعاد مختلف در قالب شورای شهر و روستا اختصاص داده می‌شود و سرانه چهارساله شهر به انتخاب و رأی مردم واگذار می‌شود انتخاب افراد متخصص و صاحب نظر یکی از امتیاز‌های داوطلبان انتخابی مجلس است.