امیرعباس ساغری در فینال بخش وایکرو مویتای در رده سنی ۱۴ و ۱۵ سال پسران به مدال برنز مشترک بازیهای آسیایی جوانان بحرین دست یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ساغری که برای کسب خوشرنگترین مدال، حریفانی از کشورهای تایلند، مالزی و فیلیپین را پیش رو داشت در نهایت و با امتیاز ۸.۴۰ به برنز مشترک رسید.
جدول امتیازی فینال وای کرو پسران:
ساغری از ایران: ۸.۴۰
جاناتان از مالزی: ۸.۵۳
فوآنگ از تایلند: ۹.۰۰
بوئنو از فیلیپین: ۹.۱۷
به این ترتیب نمایندگان فیلیپین و تایلند اول و دوم شدند.