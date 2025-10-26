امیرعباس ساغری در فینال بخش وای‌کرو موی‌تای در رده سنی ۱۴ و ۱۵ سال پسران به مدال برنز مشترک بازی‌های آسیایی جوانان بحرین دست یافت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ساغری که برای کسب خوشرنگ‌ترین مدال، حریفانی از کشور‌های تایلند، مالزی و فیلیپین را پیش رو داشت در نهایت و با امتیاز ۸.۴۰ به برنز مشترک رسید.

جدول امتیازی فینال وای کرو پسران:

ساغری از ایران: ۸.۴۰

جاناتان از مالزی: ۸.۵۳

فوآنگ از تایلند: ۹.۰۰

بوئنو از فیلیپین: ۹.۱۷

به این ترتیب نمایندگان فیلیپین و تایلند اول و دوم شدند.