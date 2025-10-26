به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما فراخوان یازدهمین دوره کنگره شعر بسیج که به تازگی منتشر شده و مهلت شرکت در این رویداد ادبی تا نیمه آذرماه اعلام شده از جمله این رویدادهاست.

علاقه مندان به شرکت در این کنگره می توانند آثار خود را در قالب های شعر و سرود به این کنگره ارسال کنند تا به صورت جداگانه داوری شود. بخش ویژه این کنگره، « جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل بر ضد ایران » است که از زاویه های مختلفی به آن پرداخته می شود. افرادی که قصد دارند آثارشان را به این کنگره بفرستند می توانند از طریق پایگاه اینترنتی بسیج هنرمندان نقطه آی آر اقدام کنند.

***

انتشارات کتابستان معرفت در جدیدترین محصول انتشاراتی خودش کتابی به چاپ رسانده به نام «یوسفی به نام موسی»، از کریم فیضی که نگاهی دارد به زندگی و شخصیت امام موسی صدر که تلاش دارد تا در قالب زندگی‌نامه، به حواشی و متن زندگی مردی بپردازد که از روحانیون برجسته و تأثیرگذار زمانه ماست و هنوز خواندن و دانستن از او، نه تنها برای بسیاری از ایرانیان که برای شیعیان منطقه، جالب و قابل تأمل است.

***

یکی دیگر از رویداد‌های مهم در هفته گذشته، رونمایی ۱۷ عنوان کتاب نوشته شده درباره فلسطین و مقاومت بود که با حضور نویسندگان و اهالی فرهنگ در حوزه هنری برگزار شد. این مراسم که با عنوان والزیتون به اجرا درآمد، کتاب‌های حوزه مقاومت را عرضه کرد و در آن بخش‌هایی از کتاب‌ها خوانده شد و نمایش‌هایی با موضوع فلسطین به اجرا درآمد.

***

کتاب «پلاک فرمانده» در هفته گذشته به چاپ رسید. این کتاب، زندگی سردار شهید علی صبوری قمی، از فعالیت‌های دانشجویی تا فرماندهی در جبهه و شهادت او را روایت می‌کند. سردار صبوری فرمانده مهندسی رزمی لشکر ۲۷ محمد رسول الله (ص) است. نویسنده با بهره گیری از عناصر داستان نویسی به بازآفرینی رویداد‌ها می‌پردازد. کتاب «پلاک فرمانده» نوشته رضوان ابراهیمی جلال آبادی، است که در نشر بعثت بیست و هفت به چاپ رسیده است.

***

انتشارات سوره مهر هم در هفته گذشته کتابی چاپ کرده با عنوان کتاب «برادران قاسم» به قلم ساسان ناطق که خاطرات میرزاعلی برمکی از عملیات والفجر ۸ است. او از جانبازان ۳۵ درصدی جنگ تحمیلی است. کتاب «برادران قاسم» به قلم ساسان ناطق در ۱۲۶ صفحه و بهای ۱۵۵ هزار تومان از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

***

یک روایت هم از جنگ تحمیلی دوازده روزه به چاپ رسیده است. این کتاب ، که اردک دیوانه نام دارد، نوشته حامد هادیان است که در انتشارات به نشر به چاپ می رسد. این اثر مجموعه‌ای از روایت‌های مردمی و اجتماعی درباره جنگ ۱۲ روزه اسرائیل با ایران است که بخشی از آن در تهران و بخش‌هایی دیگر در چند استان کشور روایت می‌شود.

حامد هادیان، روزنامه‌نگار و نویسنده‌ای است که در سال‌های اخیر با نگاهی اجتماعی و مردمی به روایت‌های خبری و مستندنگارانه پرداخته است. نخستین کتاب او با عنوان «خبرنگار دو دلاری» در فضای رسانه‌ای و ادبی با استقبال مواجه شد.