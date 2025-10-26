پخش زنده
مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: لایروبی انهار نقش مهمی در احیای نخیلات و آبرسانی به نخلستانهای شهرستان شادگان ایفا میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس ساکی در بازدید میدانی از عملیات لایروبی انهار کشاورزی شادگان که بههمراه رئیس اداره فنی و زیربنایی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و جمعی از کشاورزان، از عملیات لایروبی انهار کشاورزی روستای بیتامیلح، اظهار کرد:
وی افزود: هدف از این بازدید پیگیری روند اجرای عملیات لایروبی انهار بهمنظور احیای نخیلات منطقه انجام شد.
ساکی اظهار داشت: اجرای این طرح موجب تقسیم عادلانه آب در انهار فرعی، تسهیل جریان آب و افزایش ظرفیت انتقال و راندمان انتقال آب به اراضی کشاورزی خواهد شد.