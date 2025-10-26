پخش زنده
رئیس اداره حراست آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: جنگهای ترکیبی و رسانهای در حال افزایش است و آگاهی از نحوه مقابله با این تهدیدات باید در سطح دانشآموزی تقویت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ محمودی در دومین جلسه نکوداشت پدافند غیرعامل ۱۴۰۴ که با هدف بررسی و ارتقا آمادگی نظام تعلیم و تربیت استان در برابر تهدیدات مختلف برگزار میشد، اظهار داشت: امروز در دنیای پیچیده که مدام در حال تغییرو به روزآمدی است، تهدیدات بهویژه تهدیدات انسانساخت، مرزهای جغرافیایی و محدودههای سنتی را پشت سر گذاشتهاند و دنیای دیجیتال و جنگهای ترکیبی جایگزین نبردهای نظامی شدهاند؛ بنابراین پدافند غیرعامل نه تنها یک ضرورت بلکه یک الزام برای حفظ امنیت ملی، تابآوری زیرساختها و تابآوری اجتماعی است.
وی در ادامه گفت: از آنجا که آموزش وپرورش یکی از ارکان اصلی جامعه است، باید این حوزه از تهدیدات مختلف مصون مانده و بهعنوان بخشی از پدافند غیرعامل کشور، آمادگی لازم برای مقابله با این تهدیدات را داشته باشد. مدارس بهعنوان مکانهای آموزش و تربیت، همزمان باید به پایگاههایی امن برای دانشآموزان و حتی مردم محله تبدیل شوند.
محمودی افزود: نیروی انسانی هرکشوری باارزشترین سرمایه واصلیترین مولّفه اقتدار هر کشور است و از آنجایی که دانشآموزان به عنوان نیروی انسانی آینده محسوب میشوند بدیهی است که صیانت و حفاظت ازجان و ذهن آنها ازاصول اولیه واهداف اصلی نظام پدافندغیرعامل خواهد بود لذا اولین قدم در ایجاد یک نظام مقاوم و تابآور در مدارس، آگاهیبخشی به دانشآموزان و معلمان است.
رئیس اداره حراست آموزش و پرورش استان گفت: این مسئولیت ماست که این فرهنگ را به نسلهای آینده منتقل کنیم. از طریق طراحی و اجرای برنامههای آموزشی در مدارس، باید آگاهیهای لازم در زمینه تهدیدات سایبری، رسانهای، شناختی و حتی تهدیدات هویتی به دانشآموزان داده شود. بهویژه، در این روزهای بحرانی که جنگهای ترکیبی و رسانهای در حال افزایش است، آگاهی از نحوه مقابله با این تهدیدات باید در سطح دانشآموزی تقویت شود دومین گام مهم، ارتقاء و تقویت زیرساختهای آموزشی در برابر تهدیدات است. در این زمینه، مدارس باید بهطور مستمر ارزیابی شوند تا نقاط آسیبپذیر در برابر تهدیدات سایبری، حملات فیزیکی یا اختلالات محیطی شناسایی و رفع شوند. بهطور خاص، بهویژه در شرایط بحرانی یا زمانهای خاص، باید راهکارهایی مانند آموزشهای مجازی و ترکیبی، سامانههای آنلاین برای مدیریت بحران و آمادگیهای فنی وجود داشته باشد تا مدارس بتوانند بهصورت موثر و سریع به شرایط اضطراری پاسخ دهند.
محمودی در پایان گفت: یکی از چالشهای بزرگ در پدافند غیرعامل، نبود هماهنگی میان نهادها و دستگاهها در هنگام بحرانها است. این مسئله بهویژه در شرایط جنگهای ترکیبی و بحرانهای گسترده اهمیت دوچندان پیدا میکند. در این زمینه، مدارس باید بهعنوان نهادهای اجتماعی و تربیتی، در کنار سایر دستگاهها و نهادها، در یک شبکه هماهنگ عمل کنند. این هماهنگی میتواند از طریق ارتباطات مستمر با مسئولین محلی، ایجاد کارگروههای دانشآموزی پدافند غیرعامل در مدارس، و همچنین استفاده از ظرفیتهای مردمی و فرهنگی در محلهها تقویت شود.