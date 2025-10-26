رانندگانی که پلاک خودروهای آنان مخدوش شده، با جریمه ۷۰۰ هزار تومانی و مجازات حبس (در صورت اثبات عمد) مواجه خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پلیس راهور استان مرکزی با اشاره به شدت یافتن کنترل تخلفات مرتبط با پلاک خودرو اعلام کرد: مخدوش کردن یا دستکاری پلاک خودرو جریمه سنگینی به همراه دارد.
پلاک بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای شناسایی وسیله نقلیه، نقش کلیدی در کاهش تخلفات و افزایش امنیت ترافیکی دارد.؛ بنا بر این از اولویتهای فعلی، کنترل تخلفات مرتبط با پلاک خودرو است که از ۲۰ مهرماه بهصورت فراگیر در سراسر کشور آغاز شده و قرار است تا یک ماه ادامه داشته باشد.
هر گونه دستکاری یا مخدوش کردن پلاک، تخلف محسوب میشود.
بر این اساس، نداشتن تک پلاک یا پلاک جلو و عقب به هر دلیلی که باشد، جریمه ۴۰۰ هزارتومانی به همراه دارد.
هر گونه مخدوش کردن پلاک، اعم از پوشاندن آن با ماسک، پلاستیک، چتر یا حتی گلمالی کردن، جریمه ۷۰۰ هزارتومانی را به دنبال خواهد داشت.
در مواردی که عامدانه بودن تخلف برای مأموران محرز شود، راننده یا مالک وسیله نقلیه به مرجع قضایی معرفی خواهد شد و ممکن است به مجازات حبس نیز محکوم شود.
این تخلف در قانون مجازات اسلامی جرمانگاری شده است.
شهروندان در صورت مواجهه با جریمهای که بهاشتباه برای آنها ثبت شده است، میتوانند از طریق برنامه کاربردی پلیس همراه من، بهصورت غیرحضوری اعتراض خود را ثبت کنند.
اعتراضات موردبررسی قرار خواهند گرفت و نتیجه به اطلاع شهروندان خواهد رسید.