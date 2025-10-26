



کد ویدیو دانلود فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_55439604"><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/5607847/55439604?width=600&height=350"></script></div> به گزارش خبرگزاری صداوسیما در این بازدید رائد فرید زاده رئیس سازمان سینمایی و روح الله حسینی دبیر جشنواره جهانی فجر ضمن بازدید از سالن‌ها و امکانات مجموعه هنر شهر آفتاب، درباره برپایی دبیرخانه جشنواره در این محل به توافق رسیدند.

رائد فرید زاده ضمن اعلام این خبر گفت: طبق جلسات و تفاهم‌های انجام شده و توافقات بین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار فارس، جشنواره جهانی فجر در این دوره د ر شهر شیراز برپا میشود که دبیرخانه جشنواره نیز به زودی در محل برگزاری جشنواره دائر میشود.

روح الله حسینی؛ دبیر جشنواره جهانی فجر نیز ضمن اعلام قطعی «هنر شهر آفتاب» به عنوان محل برگزاری این رویداد سینمایی گفت: شیراز ظرفیت‌های برگزاری یک جشنواره در تراز بین المللی را دارد و امیدواریم این جشنواره با حضور مهمانان داخلی و خارجی از ۵ آذر تا ۱۲ آذرماه به خوبی برگزار شود.