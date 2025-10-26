پخش زنده
مدیر منابع آب شهرستانهای میاندوآب، چهاربرچ و باروق از آزادسازی بیش از دو هکتار از بستر زرینهرود در میاندوآب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، صالح حسینی با اشاره به بازگشت بستر رودخانه به وضعیت اولیه، گفت: این اقدام در راستای صیانت از حریم رودخانهها و احقاق حقوق عامه انجام شد. او اضافه کرد:عملیات آزادسازی با دستور مقام قضائی و همکاری نیروهای انتظامی و مدیریت منابع آب صورت گرفت.
وی تأکید کرد که حفاظت از منابع آبی و جلوگیری از تصرف غیرمجاز بستر رودخانهها از اولویتهای اصلی مدیریت منابع آب است و این اقدامات با جدیت ادامه خواهد داشت.