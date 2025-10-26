دادستان عمومی تنکابن از بازداشت شهردار شیرود به اتهام دریافت رشوه و سوءاستفاده از موقعیت شغلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دادستان عمومی وانقلاب شهرستان تنکابن گفت: شهردار شیرود به اتهام سوء استفاده از موقعیت شغلی، تضییع حقوق بیت المال و دریافت رشوه بازداشت شد.

وی با اشاره به تحقیقات گسترده پلیس اقتصادی در این پرونده گفت: با شکایت شاکی خصوصی، شواهدی مبنی بر دریافت رشوه و سوءاستفاده از موقعیت شغلی به دست آمد.

دادستان تنکابن با تأکید بر قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با فساد اظهار داشت: این دادستانی در مواردی که با انحرافات در مجموعه شهرداری روبرو شود، بدون تبعیض و با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

مصطفی‌پور در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به ادله و مدارک موجود و دفاعیات متهم، مرجع قضایی در آینده نزدیک رأی نهایی را صادر خواهد کرد.