فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی از توقیف محموله سوخت قاچاق و دستگیری یک متهم در راستای اجرای طرحهای مستمر امنیت محله محور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ امیر وهاب زاده با اشاره به اجرای طرح عملیاتی ارتقاء امنیت محله محور در شهرستان بندرانزلی گفت: ماموران کلانتری ۱۳ بندرانزلی حین گشت زنی هدفمند در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی نیسان آبی مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
وی افزود: ماموران در بازرسی دقیق از این خودرو، موفق به کشف هزار و ۸۰۰ لیتر بنزین قاچاق شدند که به شیوههای ماهرانه در خودرو جاساز شده بود.
فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی با بیان اینکه خودرو توقیف شد گفت: متهم ۵۱ ساله دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی و ادامه تحقیقات به مرجع قضایی معرفی شد.