اجرای پویش همگانی دختران قوی، جامعه ایمن با هدف تقویت روحیه اجتماعی وشور و نشاط دانش آموزان در مدارس دخترانه شهرستان بوشهر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیر کانون فرهنگی، تربیتی کوثر گفت: اردوهای ورزشی در قالب این پویش برای دانش آموزان دختر مدارس متوسطه برگزار میشود.
فاطمه فاتحی افزود: در ماههای آینده نیز از دانش آموزان دیگر مدارس برای شرکت در این اردوها دعوت میشود.
وی اظهار داشت: برای دانش آموزان مقطع ابتدایی هم جنگ شادی برنامه ریزی شده که یا در کانون و یا در مدارس برگزار میشود.
فاتحی گفت: برای دانش آموزان مسابقه طناب کشی سرعتی، لیوان چینی، شوتبال و دارت طراحی شده است.
امروز دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول قدس در این اردو شرکت کردند.