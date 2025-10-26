به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیر کانون فرهنگی، تربیتی کوثر گفت: اردو‌های ورزشی در قالب این پویش برای دانش آموزان دختر مدارس متوسطه برگزار می‌شود.

فاطمه فاتحی افزود: در ماه‌های آینده نیز از دانش آموزان دیگر مدارس برای شرکت در این اردو‌ها دعوت می‌شود.

وی اظهار داشت: برای دانش آموزان مقطع ابتدایی هم جنگ شادی برنامه ریزی شده که یا در کانون و یا در مدارس برگزار می‌شود.

فاتحی گفت: برای دانش آموزان مسابقه طناب کشی سرعتی، لیوان چینی، شوتبال و دارت طراحی شده است.

امروز دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول قدس در این اردو شرکت کردند.