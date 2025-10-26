کارگروه مشترک میان شرکت ملی صنایع مس ایران و هلدینگ بزرگ فلزات غیرآهنی چین (CHINALCO) به دستور رئیس هیئت عامل ایمیدرو تشکیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس هیئت عامل ایمیدرو و مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، همراه با معاونان دو مجموعه، در دومین روز از نمایشگاه معدن چین با مدیران ارشد صنایع آلومینیوم و فلزات غیرآهنی چین جلسه‌ای مشترک برگزار کردند.

در این نشست، فیض، با اشاره به ذخایر ۲۲ میلیارد تنی کانسنگ معدنی ایران و سهم ۶/۵ درصدی کشور از ذخایر مس جهان، بر توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد کارخانجات جدید تأکید کرد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از ظرفیت فاینانس طرحها از منابع موجود در چین را به عنوان راهکاری مؤثر برای تحقق اهداف توسعه‌ای شرکت ملی صنایع مس ایران مطرح کرد.

در این نشست مراحل فروش ترکیبی یا تهاتری نیز به عنوان یکی از محور‌های همکاری مورد بررسی قرار گرفت؛ به گونه‌ای که شرکت ملی صنایع مس ایران تأمین‌کننده مواد اولیه (کنسانتره) مورد نیاز کارخانجات چینی باشد و در مقابل، شرکت‌های چینی با بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا در توسعه صنایع پایین‌دست مس در ایران سرمایه‌گذاری کنند. جزئیات این طرح در جلسات کارشناسی مشترک دو طرف نهایی خواهد شد.

شرکت CHINALCO در حوزه فلزات غیرآهنی از جمله آلومینیوم، سرب، روی و مس فعالیت دارد و در زمینه آلومینیوم در سطح جهانی شناخته شده است. این شرکت دارای ۲/۷ میلیارد تن ذخایر بوکسیت و ظرفیت تولید سالانه ۸ میلیون تن شمش آلومینیوم است.