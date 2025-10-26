به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سعید جمالپور گفت: در نیمه نخست امسال و با هدف توسعه فعالیت‌های کشاورزی و دامداری در لالی، ۲۳۷ تن انواع نهاده دامی و کشاورزی شامل؛ ۱۰۰ تن بذر گندم، ۱۲ تن بذر کلزا و همچنین ۱۲۵ تن انواع کود توزیع شده است.

وی افزود: طبیعتا در زمان کشت پائیزه که بسیار کشت مهم و راهبردی برای کشور به شمار می‌رود، میزان نهاده‌ها افزایش خواهند یافت.

جمالپور ادامه داد: همچنین در مدت یادشده موفق به خرید توافقی ۵۱۳ تن سبوس جهت تامین خوراک دام شده‌ایم و این مهم در اختیار دامداران قرار گرفته است.

مسئول امور پیگیری تعاون روستایی لالی در پایان گفت: یکی دیگر از فعالیت‌های ما در ۶ ماهه نخست امسال، تامین اقلام ضروری و معیشتی مردم بود و در این مدت ۲۰ تن برنج، ۱۰ تن مرغ، ۱ تن گوشت قرمز و ۵ تن روغن تامین و توزیع شده است.