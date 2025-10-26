به گزاش خبرگزاری صدا وسیما، حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، گسترش حضور و تأثیرگذاری بانوان در عرصه‌های علمی و فرهنگی را یکی از برجسته‌ترین دستاورد‌های انقلاب اسلامی دانست و گفت: پیش از انقلاب، کمتر از ۵ درصد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور را زنان تشکیل می‌دادند، اما امروز زنان در بالاترین سطوح علمی، پژوهشی و فناورانه نقش مؤثر دارند.

او با اشاره به حضور گسترده دختران جوان در مراکز نوآوری و پژوهشگاه‌هایی، چون مؤسسه رویان و مجموعه‌های فناوری کوانتومی، اظهار داشت: امروز بانوان نخبه، محجبه و متخصص ایرانی در آزمایشگاه‌ها و پروژه‌های پیشرفته علمی، مسئولیت‌های کلیدی را بر عهده دارند؛ پیشرفتی که در سطح جهانی نیز قابل توجه است.

توسعه حوزه‌های علمیه بانوان

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به رشد چشمگیر حوزه‌های علمیه بانوان پس از انقلاب عنوان کرد: پیش از انقلاب تنها یک حوزه علمیه بانوان در قم فعال بود، اما امروز ده‌ها مرکز علمی و پژوهشی بانوان در سراسر کشور در حال تولید دانش اصیل اسلامی‌اند. وی در بازدید از حوزه علمیه استان البرز آثار علمی بانوان را شگفت‌انگیز توصیف کرد و گفت: این سطح از عمق علمی و پژوهشی بانوان، نشان‌دهنده ظرفیت عظیم علمی آنان در ساخت تمدن اسلامی است.

جایگاه زن در نظام اسلامی

خسروپناه با تأکید بر نقش دوگانه بانوان در خانواده و جامعه تصریح کرد: زن ایرانی نه‌تنها مادر و همسر، بلکه محور تحول در تمدن‌سازی اسلامی است.

وی افزود: در نظام اسلامی، زن انسانی عالم و فاضل است؛ در برابر برخی نگاه‌های غربی که جایگاه زن را به ابزاری برای مصرف‌گرایی و تبلیغات تنزل داده‌اند، نگاه اسلام مبتنی بر کرامت، علم و اثرگذاری اجتماعی زن است.

بانوان؛ ستون انقلاب و الگوی مقاومت

وی با یادآوری نقش تاریخ‌ساز زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: اگر بانوان در خانواده‌ها و اجتماع ایمان و استقامت نشان نمی‌دادند، انقلاب اسلامی هرگز به این نقطه نمی‌رسید. او با ذکر نمونه‌هایی از بانوان فعال در راهپیمایی‌های انقلابی و مادران شهدا، ایمان و صبر آنان را الگویی بی‌بدیل از مقاومت دانست.

چالش‌های اجتماعی و فرهنگی پیش‌رو

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به برخی مشکلات اجتماعی، چون کاهش ازدواج، افزایش طلاق و مصرف‌گرایی، این مسائل را حاصل ضعف نگرش‌های فرهنگی دانست. وی گفت: ریشه بحران‌هایی مانند مصرف بی‌رویه انرژی و اسراف، در فقدان فرهنگ صحیح زندگی نهفته است. خسروپناه افزود: شکاف میان ارزش‌های خانواده‌محور جوانان و واقعیت‌های اجتماعی، نشان از نیاز جدی به اصلاح ساختار‌های فرهنگی و اقتصادی دارد.

توجه به زنان روستایی و عشایر

او با تأکید بر اهمیت نقش حدود ۱۰ میلیون زن روستایی و عشایر در اقتصاد ملی خواستار توجه ویژه به این گروه در سیاست‌گذاری‌ها شد و افزود: این قشر مولد و پرتلاش باید در محور برنامه‌های فرهنگی و اقتصادی کشور قرار گیرد.

چالش‌های نوین؛ رسانه، سلامت و ورزش بانوان

خسروپناه در ادامه به موضوعاتی، چون تأثیر فضای مجازی، سواد رسانه‌ای، آسیب‌های اجتماعی و سلامت زنان اشاره کرد و گفت: نبود هدایت فرهنگی در فضای مجازی، می‌تواند خانواده‌ها را با بحران‌های اخلاقی و رفتاری مواجه کند. او همچنین توسعه ورزش بانوان را یک مطالبه اجتماعی دانست و خواستار ایجاد ساختار‌های رسمی و فدراسیون‌های تخصصی برای حمایت از استعداد‌های دختران شد.

ضرورت شکل‌گیری مرجعیت فرهنگی بانوان

از نگاه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، جامعه امروز بیش از هر چیز به مرجعیت فرهنگی بانوان نیاز دارد. وی با طرح پرسشی تأمل‌برانگیز گفت: آیا می‌توان چند زن شاخص را نام برد که در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی یا بهداشتی مرجعیت عمومی داشته باشند؟ بانوان باید خود این نقش را به دست گیرند، و مسئولان نیز زمینه ظهور چنین مرجعیتی را فراهم کنند.

سه پایه مرجعیت فرهنگی

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی سه ویژگی برای دستیابی به مرجعیت فرهنگی واقعی برشمرد:

۱. سواد علمی عمیق و منسجم در حوزه‌های حوزوی و دانشگاهی،

۲. عمل به علم و پایبندی به ارزش‌های اسلامی،

۳. مردمی بودن و خیرخواهی در رفتار و ارتباط با جامعه.

وی تأکید کرد: مرجع فرهنگی نمی‌تواند از پشت میز‌های اداری هدایتگر باشد؛ باید در میان مردم حضور داشت، همان‌گونه که شهید مطهری و شهید آل‌هاشم الگوی آن بودند.